Son dakika... Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3) - Son Dakika

Son dakika... Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)
28.04.2021 14:06
Son dakika haber: ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi, tabanca ile başından vurarak öldüren Bülent Cenikli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi, tabanca ile başından vurarak öldüren Bülent Cenikli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
5 AYRI DOSYASI VAR
Bu arada Bülent Cenikli'nin bu yıl 1 ay evden uzaklaştırma aldığı, uzaklaştırmanın 13'üncü gününde eşiyle barıştığı, Cenikli'nin Nisan ayı başında evden yine 2 ay uzaklaştırma aldığı ve eşiyle yine barışmak üzere eve gittiği belirtildi. Bülent Cenikli'nin aile içi şiddet ile ilgili 5 ayrı dosyasının olduğu da öğrenildi.
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