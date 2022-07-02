Son dakika haber! Apartmanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Apartmanda çıkan yangın korkuttu

02.07.2022 16:47

Son dakika 3. sayfa haberi: Apartmanda çıkan yangın korkuttu Sivas'ta bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü Sivas'ta bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Sivas'ta bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 16.00 sıralrında Çayyurt Mahallesi Mevlana caddesinde 6 katlı binanın 5. Katında yabancı uyruklu Hüseyin Nazuri ve 2 arkadaşının ikamet ettiği evin mutfağında meydana geldi. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre yangının mutfakta bulunan buzdolabından çıktığı düşünülürken, ev sakinleri yangını ucuz atlattı.

"Evde kimse yoktu çok şükür"

Olay yerine gelen ev sakini Hüseyin Nazuri, "Ben iş yerindeydim ev sahibi aradı. Yangın olduğunu duyunca koşa koşa geldim. Daha sonra itfaiye ekipleri de geldi, söndürdüler. Yanın büyük ihtimalle buzdolabından çıkmış, buzdolabı paramparça olmuş. Biz 7 senedir Türkiye'de yaşıyoruz, bu eve de bir yıl önce taşındık. Biz bu evde 3 arkadaş kalıyoruz. Evde kimse yoktu çok şükür" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı Son dakika haber: 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Apartmanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 17:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Apartmanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement