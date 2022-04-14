Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

14.04.2022 04:17
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberlerine göre ADANA'da 15 katlı binanın 14'üncü katındaki dairede çıkan yangın, maddi hasara neden olurken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da 15 katlı binanın 14'üncü katındaki dairede çıkan yangın, maddi hasara neden olurken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 15 katlı binanın 14'üncü katındaki dairede çıktı. Yalnız yaşayan Merve Zilan Ş., evi saran alevleri fark edip, daireden çıktı. Komşularını uyandıran Merve Zilan Ş., daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Merve Zilan Ş., ambulansta ayakta tedavi edildi. Evde kedisinin olduğunu ve akibetini merak ettiğini söyleyen Merve Zilan Ş., ambulansta uzun süre gözyaşı döktü. Yangın nedeniyle apartman sakinlerinin çoğu binayı tahliye ederken, 15'inci katta oturan ve KOAH hastası olduğu öğrenilen Ahmet Turgut S. ve yakınları, alt kattaki alevler nedeniyle mahsur kalınca balkonda yangının söndürülmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası evdeki yangın söndürülürken, Ahmet Turgut S. ile yakınları da itfaiye ve sağlık ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı. Dumandan etkilenerek rahatsızlanan Ahmet Turgut Ş., hazırda bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayrıca yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekibi tarafından ambulansta tedavi edildi. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibi, Merve Zilan Ş.'nin kedisini evde bulamadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek çalışma başlatıldı.


Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
YORUMLAR
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Sancaktepe'de park halindeki tır yandı Sancaktepe'de park halindeki tır yandı Sancaktepe'de galeride park halindeki TIR alev alev yandı Sancaktepe'de galeride park halindeki TIR alev alev yandı

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Zilan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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