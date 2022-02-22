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Son Dakika | APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI - Son Dakika

Son Dakika | APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

22.02.2022 12:03

Son dakika haberleri... KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle bina dumanla kaplandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle bina dumanla kaplandı. Evlerinde mahsur kalan 1'i çocuk 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi Günüşen Sokak üzerinde bulunan Çevik Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın bodrum katında elektrik kontağından çıkan yangın burada bulunan lastikleri de tutuşturdu. Lastiklerin ve kabloların yanması ile 5 katlı apartmanın içi dumanla kaplandı. Alt katlarda oturanlar kendilerini dışarı atarken, haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip, dairelerinde mahsur kalanları merdivenle aşağıya indirdi. Evlerinde mahsur kalan 1'i çocuk 7 kişi kurtarıldı, yangın kontrol altına alındı.

Son Dakika | APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son Dakika | APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son Dakika | APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

YORUMLAR
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Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI - Son Dakika
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