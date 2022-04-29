Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı

29.04.2022 17:47
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı

Antalya'da aralarında husumet olan 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Antalya'da aralarında husumet olan 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda, apartmanın 4. katından pompalı tüfekle ateş açan 61 yaşındaki şahıs, 22 yaşındaki husumetlisini bacağından yaraladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123. Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan M.D. (22) ile A.S. (61) arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönünce M.D. apartmanın 4. katındaki A.S.'ye silah sıktı. A.S. ise M.D.'ye pompalı tüfekle karşılık verdi. M.D. pompalı tüfekle sol bacağından vurulurken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, M.D.'yi yaraladıktan sonra evin içerisine giren A.S.'yi polis ekipleri pompalı tüfek ile birlikte alarak karakola götürdü.

(Elifnaz Altürk - İsa Akar - İHA)

Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
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Kaynak: İHA

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