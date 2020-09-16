Son dakika! Apartmanın çatısında korkutan yangın
Son dakika haberi: BALIKESİR'in Edremit İlçesine bağlı turistlik İkizçay Mahallesinde bir apartmanın çatısında başlayan yangın paniğe neden oldu.
BALIKESİR'in Edremit İlçesine bağlı turistlik İkizçay Mahallesinde bir apartmanın çatısında başlayan yangın paniğe neden oldu. Aevler dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Edremit'e bağlı turistlik İkizçay Mahallesi Çamlıca sitesinde bulunan apartmanın çatısında, saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni hünez belirlenemeyen yangında alevler bir anda çatıyı sararken, apartmanda oturanlar korku ve panik yaşadı. Binada oturanlar itfayiyeye haber verirken, evlerini tahliye ederek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Alevler diğer katlara ve bitişikteki binilara sıçramadan kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı o anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafında cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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