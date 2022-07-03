Apartmanın su borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Apartmanın su borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

03.07.2022 12:44

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki su borusuna giren yılan, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki su borusuna giren yılan, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir marketin su borusunda yılan gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın yerin tespit edip, 15 dakika içerisinde yılanı bulunduğu yerden çıkararak çuvala koydu.

Yılanın bulunması ile apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.

1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.

YORUMLAR
500
Otomobilin tekerleğine giren yılan çıkarıldı Otomobilin tekerleğine giren yılan çıkarıldı Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmanın su borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Apartmanın su borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement