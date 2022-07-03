Yılanın bulunması ile apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir marketin su borusunda yılan gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Apartmanın su borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

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