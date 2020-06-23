Son Dakika: Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi - Son Dakika

Son Dakika: Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.

Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.

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Eskişehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi. Bu kapsamda yağışın ardından bazı ara sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı. Çevre yolunda bazı noktalar ve ESTİM Toptancılar Sitesi'nde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi.


"Giderlerimiz çalışmıyor yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor"


Konuyla ilgili konuşan İsmail Köseler isimli vatandaş yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını söyledi. Köseler, "Şu an giderlerimiz çalışmıyor ve Eskişehir'imiz Avrupa'da birinci şehir. Sadece ana caddelere değil ara sokaklara da bakmak gerekiyor. Yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Vatandaş olarak hizmet bekliyoruz ama ara sokaklarda göremiyoruz" diye konuştu.


Öte yandan meteorolojik verilere göre, ilerleyen günlerde yağışların etkisinin azalacağı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yayalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi - Son Dakika

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