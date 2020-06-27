Son Dakika: "Arabalı Sinema Gecesi" ile sinema keyfi arabalara taşındı - Son Dakika

Son Dakika: "Arabalı Sinema Gecesi" ile sinema keyfi arabalara taşındı

Son dakika haberleri: Edirne'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğiyle sinema keyfi arabalara taşındı.

Edirne'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğiyle sinema keyfi arabalara taşındı.

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Edirne Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle sinema etkinliği başlattı.

Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi'nde oluşturulan alana otomobilleriyle gelen vatandaşlar, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın rol aldığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini izledi. 9 dönümlük arazide oluşturulan sinema alanındaki etkinliğe, yaklaşık 300 araç katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde halkı sinema ve tiyatroyla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle sinemaların kapalı olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, "Halkımız sinemalara gidemedi ama arabalı sinemayla bunu bir nebze de olsa tattırmak istedik. Nostaljik filmlerden oluşan bir seri başlattık. Ayrıca her film için bu günleri hatıralarda yaşatacak hatıra biletleri hazırladık ve sinemaseverlere dağıttık." diye konuştu.

Tanrıkulu, temmuz sonuna kadar film gösteriminin devam edeceğini kaydetti.

"Nostalji sevdiğimiz için en ön sırada yerimizi aldık"

Eşiyle filmi izlemeye gelen İsmail Mihyaz da Trakya Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri olarak filmi klasik araçların içerisinden izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Ailesiyle filmi izleyen Alican Atmaca, salgın nedeniyle uzun süredir sinemaya gidemediğini anlattı. Açık havada sinema keyfinin sağlık açısından daha güvenli olduğunu vurgulayan Atmaca, etkinliğin devamını beklediğini aktardı.

Arzu Kamar ise etkinliğin Edirne'de bir ilk olduğunu belirterek, "Biz de nostalji sevdiğimiz için en ön sırada yerimizi aldık." dedi.

Türkan Şoray, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: 'Arabalı Sinema Gecesi' ile sinema keyfi arabalara taşındı - Son Dakika

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