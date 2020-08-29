Araban Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında ilçedeki yetim ve öksüzlerin yüzü gülüyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçedeki 14 yetim ve öksüz çocuğa yatak odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.

Mutlu, gazetecilere, projenin birinci ayağında 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, ikinci ayağında 16 dezavantajlı ailelerin çocuklarına çocuk odası takımı ve bilgisayar verildiğini kaydetti.

Projenin üçüncü ayağında ise 30 bedensel engelli kişiye 30 hastane yatağının hediye edildiğini aktaran Mutlu, "Toplamda 40 çocuk odası ve bilgisayar hediye edilmiş olup, proje kapsamında Araban ilçesinde bütün yetim ve öksüz çocuklarımızı çocuk odası ve bilgisayar sahip edene kadar bu projeye devam edeceğiz. Ayrıca bu çocuk odalarına kaymakamlığımız koordinesini yürüttüğü 'Bir Ev Bir Hayat' projesi kapsamında laminat parke, boyama, asma tavan, avize gibi birçok tadilat da bu proje kapsamasında yapıldı. Yetim ve öksüz çocuklarımız için kurulan çocuk odalarının süslemeleri 'İyilik ve Merhamet Kulübü' bünyesinde daha önce temin edilen çeşitli oyuncaklar ve kitap seti hediye etti." dedi.

Programa Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Cumhuriyet Savcısı Selin Ayaz Uçar, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ilgililer katıldı.