Araban'da şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban ve Yavuzeli ilçeleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri, her bayram olduğu gibi bu bayram da kendilerini yalnız bırakmadıkları için yetkililere teşekkür etti.