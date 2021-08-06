Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü - Son Dakika

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Görkem Demiryönetimindeki 16 UN 174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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