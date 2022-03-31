Son dakika: Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama

31.03.2022 20:07
Son dakika: Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre İzmir merkezli 4 ilde, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir merkezli 4 ilde, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Bilecik ve Artvin'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. 6 şüpheliye de elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

Operasyon

İzmir merkezli İstanbul, Bilecik ve Artvin'de 2 gün önce kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Dolandırıcılık, Tragger, Artvin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama - Son Dakika
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