Son dakika: Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 1 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli 4 ilde, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Bilecik ve Artvin'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. 6 şüpheliye de elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.
Operasyon
İzmir merkezli İstanbul, Bilecik ve Artvin'de 2 gün önce kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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