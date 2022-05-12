Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı

12.05.2022 15:01
Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta geçtiğimiz günlerde bir otomobili kundaklayan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde bir otomobili kundaklayan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay; geçtiğimiz 7 Mayıs günü Uşak'ta Merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, gece geç saatlerde Özhan Alhan'a ait olan 64 AD 290 plakalı otomobile saldırıda bulundu. Önce aracın camlarını kıran kişiler, sonrasında da kırık camdan aracı içeriden aleve vermesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Yaşanılan patlama sesinin ardından yanan aracı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Kundaklanan araç kullanılmaz hale gelirken ekiplerce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca meydana gelen kundaklama çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kundaklayan kişilerin V.S., M.Ö. VE B.A.T. olduğunu belirledi. Ekipler, incelenen kamera kayıtlarının ardından şahısları Aybey Mahallesi'ndeki saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Tragger, Mayıs, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Araç kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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