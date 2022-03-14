Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı

14.03.2022 12:20
Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir aracın lastiğinin içerisine gizlenmiş halde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir aracın lastiğinin içerisine gizlenmiş halde 5 kilogram esrar ele geçirildi. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik detaylı çalışmaları neticesinde belirlenen bir araçta arama yapıldı. Aramada lastik içerisine zulalanmış vaziyette 5 parça halinde 5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında da çok sayıda ikamet, araç ve şahısların yapılan üst aramalarında 750 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi, 65 gram esrar, 12 gram kokain, 20 gram sentetik bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörü, 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9 kişi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı
Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı
Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı
Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı
Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı
Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı

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Uyuşturucu, Tragger, Konya, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı - Son Dakika


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