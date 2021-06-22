OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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TRABZON'un Arsin ilçesinde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiğine sıkıştı. İtfaiye ekipleri lastiği keserek, ineğin başından çıkardı.

İlçeye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiği içerisinde sıkıştı. Hayvanın sahibi, kendi imkanları ile lastiği çıkaramayınca durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, lastiği kesici alet yardımı ile keserek, hayvanı kurtardı. İneğin sahibi, ekiplere teşekkür etti.