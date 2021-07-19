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Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı - Son Dakika

Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

19.07.2021 18:44

Son dakika haber: Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı Samsun'da 2018 yılında araç parkı yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darp edildiği için tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olup yargılandığı...

Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

SAMSUN - Samsun'da 2018 yılında araç parkı yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darp edildiği için tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olup yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl yattığı cezaevinden çıkan eski polis, girdiği bunalım sonucu bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda 9 Temmuz 2018'de meydana gelen olayda, o zaman İlyasköy Polis Merkezinde görev yapan polis memuru Adem Yıldız (45), eşi Aynur Yıldız ile birlikte alışveriş yapmaya gitti. Adem Yıldız aracını bir unlu mamulleri dükkanı önüne park edip aracın içinde beklerken eşi Aynur Yıldız da yakında bulunan manava meyve almaya gitti. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracının içinde darp edilen polis memuru Adem Yıldız, tabancasını ateşledi. Olayda unlu mamuller iş yerinin sahibi Rasim Sabah ile Fatih Ç. yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra tutuklanan polis memuru Adem Yıldız yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Mart 2019 tarihinde 'tahrik altında adam öldürmek' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yaklaşık 2 yıl kalan ve meslekten ihraç edilen Adem Yıldız, geçen yıl şartlı salıvermeden cezaevinden tahliye oldu. Adem Yıldız, bunalıma girerek, bugün bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Boynuna bağladığı ipi binaya bağlayan ve ardından da eline bıçak alan Adem Yıldız için olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayın yapan Adem Yıldız'ı ikna etmek için ayrıca müzakerece polis de olay yerine gönderildi. 1 saat 40 dakika çatıda kalan Adem Yıldız, ikna edilerek aşağını indirildi. Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Polis Memuru, Adem Yıldız, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı - Son Dakika
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