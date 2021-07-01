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Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi - Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi

01.07.2021 17:41

Son dakika: Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 39 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 39 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,47'den satılan oto gazın litresi 4,86'ya çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,52'den 4,91'e, İzmir'de 4,36'dan 4,75'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi

Akaryakıt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi - Son Dakika Ekonomi


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