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ARACIN ÇARPTIĞI ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ - Son Dakika

ARACIN ÇARPTIĞI ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ

27.11.2021 14:04

BİNGÖL'de nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

BİNGÖL'de nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

Bingöl- Karlıova karayolu Çobantaşı köyü mevkiinde bir kamyon sürücüsü yolda yaralı çizgili sırtlan gördü. Aracından inen şoför, cep telefonu ile çektiği sırtlanın görüntülerini Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'a iletti. Görüntüde, yaralı olduğu görülen sırtlan kısa süre içinde bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine Koç arkadaşları ile birlikte sabah saatlerinde bölgeye gelerek, arazide arama yaptı. Yapılan aramada sırtlan, yaralandığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede ölü bulundu.

Yaşanan durum karşısında çok üzüldüğünü ifade eden Doğan Koç, Akşam saatlerinde bir kamyoncu arkadaş bana ulaşıp, Bingöl Karlıova Karayolu Çobantaşı köyü mevkisinde yaralı halde bir çizgili sırtlana rastladıklarını ve bunu kayıt altına aldıklarını söyledi. Bana gönderilen görüntüde bölgemizde şimdiye kadar pek rastlamadığımız çizgili sırtlan olduğunu fark ettik. Sabah saatlerinde ben ve arkadaşlarım bölgede yaptığımız araştırmada sırtlanı yaralandığı yerden yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafede maalesef telef olmuş halde bulduk. Bölgemizde ve coğrafyamızda böylesi farklı türlerin olduğunu bilmek bizleri bir yandan sevindirirken, bulduğumuz sırtlanın telef olmuş olması da bir o kadar bizleri üzdü dedi.

ARACIN ÇARPTIĞI ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ
ARACIN ÇARPTIĞI ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ
ARACIN ÇARPTIĞI ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ

Karlıova, Tragger, Bingöl, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARACIN ÇARPTIĞI ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ - Son Dakika


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