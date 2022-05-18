Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi - Son Dakika
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Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi

18.05.2022 10:51
Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yağmursuyu tahliye kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yağmursuyu tahliye kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Böğürtlen ağaçlarına takılarak durabilen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde bulunan kadın, kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Sürücü, kadının kurtarılma anlarını yol kenarında bir araca dayanıp sigara yakarak izledi.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Y.'nin kullandığı 45 AHL 875 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobilin, Karaöz-Aksaz kavşağına 100 metre mesafede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına uçması sonucunda meydana geldi.

Sulama kanalına uçan ve böğürtlen ağaçlarına takılarak durabilen otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İbrahim Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Araçta sıkışan Nazlıcan Ö., ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerde çıkarıldı. Nazlıcan Ö., sıkıştığı yerden çıkarılırken çektiği acı nedeniyle feryat etti.

Kazada yaralanan İbrahim Y. ve Nazlıcan Ö., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi
Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi
Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi
Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi
Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi
Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi - Son Dakika
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