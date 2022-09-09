Kaza, saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Çakalazmağı mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ankara- İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçide kontrolsüz giren Şükrü Sever'in kullandığı 09 SB 345 plakalı hafif ticari araca çarptı. Trenin, 600 metre sürüklediği aracın sürücüsü Sever, hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sever'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Bir fabrikada ziraat mühendisi olan Şükrü Sever'in işletme için kaliteli biber bakmak için Manisa'da tarlaları dolaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Aracına hemzemin geçitte yolcu treni çarpan ziraat mühendisi öldü - Son Dakika

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