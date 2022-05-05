Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

05.05.2022 14:50

Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonucu ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi.

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi kırsal Bilek Mahallesi yakınlarında bulunan dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bağ evinde kalan evli ve üç çocuk babası 22 yaşındaki Emirhan Nur, aracıyla bağ evinden ayrıldıktan sonra dağlık alanda kimliği belirlenemeyen şahıs yada şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Çiftçiler fark etti, olay yerinde hayatını kaybetti

Saldırı sonrası ağır yaralanan genci, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde saldırıya uğrayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Asri Mezarlık içerisinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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