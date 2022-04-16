Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı

16.04.2022 14:32

Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama yaptığı tespit edilen 13 sürücü ile araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama yaptığı tespit edilen 13 sürücü ile araç plakasına cezai işlem uygulandı. Araçların hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlal anları ise polis kameralarına yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Nizip ve İslahiye ilçelerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Dron destekli yapılan trafik denetim ve kontrollerinde, kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama yaptığı tespit edilen 13 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Araçların hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlal anları ise polis kameralarına yansıdı.

Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı
Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı
Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı
Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı
Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı
Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı
Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatalı sollama ve ışık ihlali yapan araçlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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