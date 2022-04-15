Son Dakika | Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı

15.04.2022 11:20
Son Dakika | Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te park halindeki 2 aracın lastiklerini kesen 2 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

GAZİANTEP'te park halindeki 2 aracın lastiklerini kesen 2 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Şehitkamil ilçesinde geçen hafta 2 kişi, park halindeki 2 otomobilin lastiklerini kesici alet ile kesti. Olay ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerden kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. Yaşı 18'den küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Son Dakika | Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı
Son Dakika | Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı
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Şehitkamil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Araçların lastiğini kesen 2 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika


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