Son Dakika: Araçtan atılan izmarit yangına neden oldu - Son Dakika

Son Dakika: Araçtan atılan izmarit yangına neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te Bozüyük-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda araçtan atılan izmarit yüzünden çıktığı belirtilen yangın, tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü.

Bilecik'te Bozüyük- Eskişehir karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda araçtan atılan izmarit yüzünden çıktığı belirtilen yangın, tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü. Bozüyük-Eskişehir karayolu Söğüt kavşağına yakın bölgedeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Çevrede bulunan tarım arazilerinde kuruması için bırakılan saman yığınlarına ulaşmadan söndürülen yangının ardından ekipler sürücüleri araçlarından sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı. - BİLECİK

Son Dakika

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