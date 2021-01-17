Son Dakika | Arama kurtarma ekiplerinden kar nedeniyle ulaşılamayan yerlerde hayvan besleme operasyonu
17.01.2021 14:56
Son dakika haberleri... Arama kurtarma ekiplerinden kar nedeniyle ulaşılamayan yerlerde hayvan besleme operasyonu Pendik Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Ormanlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakarak, onları besledi.
Arama kurtarma ekiplerinden kar nedeniyle ulaşılamayan yerlerde hayvan besleme operasyonu
İSTANBUL - Pendik Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Ormanlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakarak, onları besledi.
İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı bölgedeki sahipsiz hayvanları olumsuz yönde etkiledi. Bu yüzden Pendik Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları için ormanlık alanlara mama ve su bıraktı. Kendilerini besleyen belediye ekiplerini heyecanla karşılayan sokak hayvanları, onların üzerine atlayarak oyunlar oynadı. Arama kurtarma ekipleri ile sahipsiz sokak hayvanlarının kar altındaki oyunu renkli görüntüler oluşturdu.
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