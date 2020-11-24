Son dakika: Araması bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri sorumluluk sahasında aranan şahısların yakalanması yönelik operasyon düzenledi. Düzce Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. K. yakalandı. Adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından F.K. cezaevine konulduğu bildirildi.

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişili hürriyetinden yoksul kılma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun A. Ç. yakalanarak tutuklanırken trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. 4 bin 750 TL para cezasını yatırmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE