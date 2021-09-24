Son dakika! Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentine bomba yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, sivilleri ve sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan tüm düşmanca girişimlerin engellendiği vurgulandı.

Arap Koalisyonu daha önce yaptığı açıklamalarda da Husiler tarafından gönderilen 4 bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.