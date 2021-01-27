Son dakika: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

27.01.2021 15:09
Son dakika: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 13, Filistin'de 5, Umman'da ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 13, Filistin'de 5, Umman'da ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 13 kişinin hayatını kaybettiği, 765 yeni vaka tespit edildiği, 1119 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle vefat sayısının 1802'ye, vaka sayısının 116 bin 64'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 95 bin 406'ya ulaştığı aktarıldı.

Filistin

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 5 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 608 yeni vaka tespit edildi ve 655 kişi iyileşti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da 3, Gazze'de ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam can kaybının 1982'ye yükseldiğini belirtti.

Keyle, virüse yakalananların 281'inin Batı Şeria'da, 327'sinin ise Gazze'de olduğunu kaydetti.

Son sayılarla birlikte, vaka sayısı 176 bin 679'a, iyileşen kişi sayısı da 165 bin 677'ye ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 167 yeni vaka kaydedildiği, 77 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

Son verilerle can kayıplarının 1525'e, vaka sayısının 133 bin 574'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 126 bin 486'ya ulaştığı ifade edildi.

Batı Şeria, Filistin, Libya, Umman, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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