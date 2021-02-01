Son dakika: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 10, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 9, Suudi Arabistan'da 4, Katar'da 1 kişi yaşamını yitirirken, Kuveyt'te vaka sayısı yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 984 kişinin enfekte olduğu, 1255 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 13 bin 57'ye, vakaların 620 bin 620'ye, iyileşenlerin 593 bin 384'e yükseldiği kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 9 kişinin öldüğü, 2 bin 730 yeni vaka görüldüğü, 4 bin 452 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Böylece toplam can kaybının 859'a, vaka sayısının 306 bin 339'a, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 281 bin 410'a çıktığı bilgisi verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son bir günde Kovid-19'dan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 255 kişide virüs tespit edildiğini, 266 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 379'a, vaka sayısının 368 bin 329'a yükseldiğini aktaran Bakanlık, iyileşen hasta sayısını 359 bin 839 olarak açıkladı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 385 kişinin enfekte olduğu, 147 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, vefat edenlerin sayısının 249'a, vakaların 151 bin 720'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 145 bin 953'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 586 kişinin enfekte olduğu, 545 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vaka sayısının 165 bin 843'e, iyileşen hasta sayısının 158 bin 476'ya yükseldiği ülkede, şu ana kadar kaydedilen toplam can kaybının ise 959 olduğu hatırlatıldı.