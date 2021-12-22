Üye Girişi
Son Dakika | Araştırma: Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Kovid-19'dan koruyor - Son Dakika

Son Dakika | Araştırma: Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Kovid-19'dan koruyor

22.12.2021 15:20
Son Dakika | Araştırma: Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Kovid-19'dan koruyor

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'de yapılan bir araştırmada, çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin, Kovid-19'la mücadelede daha iyi olduğu belirtilerek, bunun, çocukların ciddi şekilde hastalanma olasılıklarının neden yetişkinlerden daha az olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceği öne sürüldü.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin, Kovid-19'la mücadelede daha iyi olduğu belirtilerek, bunun, çocukların ciddi şekilde hastalanma olasılıklarının neden yetişkinlerden daha az olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceği öne sürüldü.

İngiltere'de University College London (UCL) ve bağlı hastanelerdeki araştırmacılar, semptomları asemptomatikten şiddetliye kadar değişen 19 pediatrik ve 18 yetişkin Kovid-19 hastasından hava yolu ve kan örneklerinin alınmasının yanı sıra 41 sağlıklı çocuktan kontrol örnekleri toplayarak bunları işledi.

Söz konusu çalışmayla, yetişkinler ve çocuklarda birden fazla organdaki Kovid-19 enfeksiyonu karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, çalışma sonunda, interferonların hızla konuşlanmasıyla karakterize edilen, çocukların hava yollarındaki daha güçlü doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin, viral replikasyonun erken dönemde sınırlandırılmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, çocuklara kıyasla yetişkinlerde daha yavaş olan bağışıklık tepkisi nedeniyle, virüsün, enfeksiyonun kontrol edilmesinin daha zor olduğu vücudun diğer kısımlarını daha iyi istila edebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, yetişkinlerin, belirli bir tehdide yanıt vermek için geçmişte maruz kalma yoluyla eğitilmiş büyük bellek tipi hücre repertuarını içeren daha uyarlanabilir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtti.

Buna karşılık, araştırmacılar, yetişkin bağışıklık sistemi de doğuştan gelen bir tepkiye sahipken, çocuklarda bunun daha aktif olduğunu ve çocukların solunum yollarındaki enfeksiyona karşı daha hızlı bir bağışıklık tepkisi olduğunu ortaya koydu.

"Çocukların bağışıklık sistemi yeni tehditlere daha iyi yanıt verebilir"

University College London'dan çalışmanın ilk yazarı olan Dr. Masahiro Yoshida, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların doğuştan gelen bağışıklık sisteminin daha esnek ve yeni tehditlere daha iyi yanıt verebilir olduğunu ifade etti.

Yoshida, "Moleküler düzeyde gördüğümüz şey, çocuklarda yüksek düzeyde interferon ve çok hızlı bir bağışıklık tepkisi ki bu da çocukların Kovid-19'dan yetişkinlere göre neden daha az ciddi şekilde etkilendiklerini açıklamaya yardımcı oluyor." dedi.

"Çocukların doğuştan gelen bağışıklığı daha güçlü"

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Marko Nikolic de "Çalışmamız, yalnızca çocukların başlangıçta daha iyi tepki vermediğini, virüs kana girerse sitotoksik tepkinin daha az güçlü olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Wellcome Sanger Enstitüsünden Dr. Kerstin Meyer de çalışmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Basitçe söylemek gerekirse, doğuştan gelen bağışıklık tepkisi Kovid-19'la savaşmada daha iyi ve çocukların doğuştan gelen bağışıklığı daha güçlü ancak bağışıklık aynı zamanda birçok hücre türünü içeren kompleks bir bale gibidir. Tetiklenen hücrelerin zamanlaması ve türleri, bir enfeksiyonun nasıl geliştiğini etkileyecek ve bu, yaşa ek olarak her türlü nedenle bireyler arasında değişecektir."

University College London, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Araştırma: Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Kovid-19'dan koruyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
Usta oyuncu Sezai Aydın, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Sezai Aydın, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı         
15:36
Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor         
15:28
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
15:12 Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır?
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:40:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Araştırma: Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Kovid-19'dan koruyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement