Samsun 'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği akrabaları Şenol ve Ersin Özkır'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serkan Özkır, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Özkır'a çelik yelek giydirildiği ve çelik kask takıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika

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