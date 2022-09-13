ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği akrabaları Şenol ve Ersin Özkır'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serkan Özkır, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Özkır'a çelik yelek giydirildiği ve çelik kask takıldığı görüldü.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika
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