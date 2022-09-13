Son Dakika | 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika
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Son Dakika | 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2)

13.09.2022 16:59
Son Dakika | 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2)

Son dakika gündem haberine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği akrabaları Şenol ve Ersin Özkır'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serkan Özkır, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği akrabaları Şenol ve Ersin Özkır'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serkan Özkır, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Özkır'a çelik yelek giydirildiği ve çelik kask takıldığı görüldü.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika
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