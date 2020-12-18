Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı - Son Dakika

Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı

18.12.2020 14:00
Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı, System.String[]

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde İzzet Çelebi (71), 18 yıl önce vekalet verdiği kayınbiraderi A.K.'nin 765 dönümlük arazisini kendi çocuklarına 15 yıllığına kiraya verdiğini öğrenince başlattığı hukuk mücadelesini 6 yılın sonunda kazandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde İzzet Çelebi (71), 18 yıl önce vekalet verdiği kayınbiraderi A.K.'nin 765 dönümlük arazisini kendi çocuklarına 15 yıllığına kiraya verdiğini öğrenince başlattığı hukuk mücadelesini 6 yılın sonunda kazandı. Mahkeme, A.K.'nin 415 bin TL ecrimisil, 140 bin TL irat olmak üzere 555 bin TL ödemesine karar verdi.

Diyarbakırlı İzzet Çelebi, 50 yıl önce, kamu personeli olduğu dönemde Bismil ilçesi kırsal Uğrak Cadde Mahallesi'nde 765 dönümlük arazi satın aldı. 15 yıl önce Mersin'e taşınan Çelebi, kayınbiraderi A.K.'ye arazisi için vekalet verdi. 2014 yılında Diyarbakır'a gelen Çelebi, arazisinin, A.K. tarafından kendi çocuklarına 15 yıllığına kiralandığını ve ekim yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine Çelebi, durumu yargıya taşıdı. Bismil 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava 6 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, araziyi çocuklarına kiraya veren A.K.'nin 415 bin TL ecrimisil, 140 bin TL de Hazine'ye irat ödemesine karar verdi.

'JANDARMA DENETİMİNDE ARAZİYİ SÜRERKEN SALDIRDILAR'Mahkeme kararının ardından, arazisini sürmeye giden Çelebi, saldırıya uğradığını iddia ederek, jandarmaya şikayette bulundu. Arazisini kullanmak istediğini ifade eden Çelebi, "Arazimizi işgal etmiş durumdaydılar. Jandarmaya, bildirdik. Karakol tertibat aldı. 19 Kasım'da arazinin başına gittik. 3 traktörle araziyi jandarma denetiminde sürmeye çalışırken, 3 traktör daha geldi. Bir anda bir pikabı, bizim ve jandarmanın üzerine sürdüler. Biz savrulduk. Kendimizi zırhlı aracın arkasına atmasaydık ölmüş olacaktık. Jandarma müdahale ederek onları etkisiz hale getirdi. Bu nedenle elimdeki dosyada tapular, Bismil Asliye Mahkemesi'nin verilen kararları sübuttur. Can güvenliğimizin devletin güvencesi altında olduğunu düşünüyoruz. Arazimizin kurtarılması ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.


Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı
Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı
Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı
Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı
Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı

Diyarbakır, Bismil, Çelebi, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı - Son Dakika


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