Son Dakika | Arçelik dünyanın en fazla çevresel ve sosyal etki yaratan şirketleri arasında - Son Dakika

Son Dakika | Arçelik dünyanın en fazla çevresel ve sosyal etki yaratan şirketleri arasında

13.01.2021 11:01
Son Dakika | Arçelik dünyanın en fazla çevresel ve sosyal etki yaratan şirketleri arasında, System.String[]

Son dakika haberleri: Küresel üretiminde kendi kredisiyle karbon nötr hale gelen Arçelik, ABD merkezli Real Leaders Dergisi'nin çevre ve topluma en fazla katkı yapan şirketlerini sıraladığı Top 150 Impact Companies 2021 listesinde 13'üncü sırada yerini aldı.

Küresel üretiminde kendi kredisiyle karbon nötr hale gelen Arçelik, ABD merkezli Real Leaders Dergisi'nin çevre ve topluma en fazla katkı yapan şirketlerini sıraladığı Top 150 Impact Companies 2021 listesinde 13'üncü sırada yerini aldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki ilk iş ve liderlik dergisi olan Real Leaders, gezegenin ve toplumun sorunlarına çözümler geliştirilmesine yardımcı olmak için iş dünyasına ve liderlerine ilham vermeyi amaçlıyor. Etki odaklı ilk 150 şirket belirlenirken, toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm olarak ürün ve hizmetler geliştiren şirketler arasında değerlendirme yapılıyor.

Arçelik ile ilgili değerlendirmede karbon emisyon azaltımları, üretimde su ve enerji tasarrufları, atık azaltımı, enerji verimli çevre dostu teknolojilerinin yanı sıra çocuk obezitesi, gıda israfı ve açlık ile mücadele için sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri dikkate alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Geleceği iyileştiren teknolojiler geliştirerek sektör liderliğimizi pekiştirirken sürdürülebilirliği bir yaşam tarzı haline getirebilmek için dijital hanelerin çözüm ortağı olmayı hedefiyle ilerliyoruz. Geleceğe, gezegenimize, insanların ihtiyaçlarına ve işimize odaklanarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik. Sürdürülebilirlik alanında önemli bir yayın olan Real Leaders'ın 'Top 150 Impact Companies of 2021' listesinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında, 13'üncü sırada yer alarak, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizin bir kez daha tescillenmesi; daha da iddialı hedefler koymamız yönünde bizleri cesaretlendiriyor."

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ise iki sene üst üste Dayanıklı Ev Aletleri Endüstri Lideri seçilirken, Endeks'e 4 sene üst üste girme başarısını sağlayan ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu. Arçelik sürdürülebilirlik çalışmaları ile dünyanın en prestijli çevre koruma girişimlerinden olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından da 2020'de İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında "A-" derecesi ile ödüllendirildi.

Şirket, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de üst üste 7 kez yer alma başarısını gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Arçelik A.Ş., Karbon, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Arçelik dünyanın en fazla çevresel ve sosyal etki yaratan şirketleri arasında - Son Dakika Ekonomi


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