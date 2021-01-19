Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak

19.01.2021 18:21

Son dakika haberi: - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak İstinaf, Arda Turan hakkındaki beraat kararını bozdu İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu Arda Turan hakkında verilen 'beraat' kararını bozdu.

- Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak

İstinaf, Arda Turan hakkındaki beraat kararını bozdu

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu Arda Turan hakkında verilen 'beraat' kararını bozdu. Turan, "cinsel taciz" suçundan yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.

Sarıyer'de bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018 tarihinde futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin açılan dava İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı. Mahkeme, Özlem Şahin'e yönelik eylemlerinden dolayı "cinsel taciz" suçundan beraat eden Arda Turan, "korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin, Arda Turan hakkında 'cinsel taciz' suçundan verilen beraat kararına itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Ceza Dairesi kararında, Arda Turan'ın olay öncesinde Özlem Şahin'i tanımadığını, medeni durumunu bilmediğini beyan etmesine rağmen Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin'in ise Arda Turan ile daha önceden aynı yerde oturup yemek yediklerini, birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri anlatıldı.

"Tanıkların beyanları alınmadan eksik araştırma yapılmış"

Taraflar arasında geçen konuşma içeriğinin ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıklar tarafından duyulmasının mümkün olup olmadığının kaydedildiği kararda, duydularsa tanıklardan sorulmasının gerektiği, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının tanıklardan ayrıca sorulması gerektiği vurgulandı. Kararda, tanıkların beyanlarının alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği aktarıldı.

'Cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak

'Cinsel taciz' suçunun oluştuğuna dair kanaat getirilmesi halinde, Arda Turan'ın 'basit yargılama usulü' ile yargılanması gerektiği vurgulandı. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu yerinde görerek, kararın bozulmasına hükmetti. Dosya yeniden hüküm kurulmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak
Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak
Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak
Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak

İstinaf Mahkemesi, Berkay Şahin, Arda Turan, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'dan Mert Hakan tepkisi: Bu karar vicdana sığmaz Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor
Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet         
19:51
Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı         
19:31
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi         
18:31
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi         
16:28
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 20:00:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! - Arda Turan 'cinsel taciz' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei