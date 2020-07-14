Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arısoy, mesajında, birlik, kardeşlik ve vatana kast eden hiçbir saldırının başarılı olamadığını belirtti.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde büyük Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirten Arısoy, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti, alçak FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde her türlü engel ve zorluk karşısında dimdik durarak, canıyla, kanıyla kazandığı şanlı zaferlerine bir yenisini daha ekleyerek adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Geçmişinde de asla esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen yüce Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden hainlere karşı tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı ile 15 Temmuz'da kazanarak bu günü zaferle taçlandırmıştır. Bu yüce milletin bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum."

Arısoy, mesajında milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.