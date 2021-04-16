Kararın ardından jandarma ekiplerince giriş ve çıkışların kapatıldığı köyde, karantina uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu , vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Yukarı Kurdoğlu köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Ardahan 'da merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

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