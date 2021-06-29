Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

- Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı

ARDAHAN - Ardahan merkezli Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise aranıyor.

15 Haziran 2021 günü İsveç uyruklu bir şahsın Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollardan Gürcistan 'a geçiş yapacağı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı yönünde jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen, Jandarma KOM. Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İsveç uyruklu kayıp şahıs, Çıldır İlçesi Baltalı köyünde ikamet eden bir şahsın evinde bulundu. Operasyonda toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra genişletilen operasyonlarda Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Antalya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 49 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise aranıyor.