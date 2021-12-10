Son dakika: Ardahan'da hükumet konağı inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Kubilaybey Mahallesi'ndeki hükümet konağı inşaatından bir işçinin düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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