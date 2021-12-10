Ardahan'ın Göle ilçesinde çalıştığı hükümet konağı inşaatından düşen işçi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kubilaybey Mahallesi'ndeki hükümet konağı inşaatından bir işçinin düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan Okan Atlı'yı (28) Göle Devlet Hastanesine kaldırdı.
Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Atlı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Ardahan'da hükumet konağı inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika