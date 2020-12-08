Son dakika: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini kumar oynayarak ihlal eden 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza verildi.

Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir iş yerine giderek denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerde iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, iskambil kartları ve 370 liraya da el konuldu.