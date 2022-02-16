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Son Dakika | Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

16.02.2022 11:51
Son Dakika | Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i firari hükümlü 2 kişi tutuklandı.

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i firari hükümlü 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen V.Ç. ile U.E'yi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, U.E. hakkında PKK/KCK ile iltisak ve irtibatı nedeniyle kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Münir Karaloğlu, Ardahan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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