Son dakika... Ardahan'da zehirli ot uyarısı - Son Dakika

Ardahan'da jandarma ekipleri, baharın gelmesiyle bilinçsizce tüketilen ve yörede halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otun tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ekipler, kent merkezinde ve bazı köylerde yaptığı çalışmada, söz konusu otun zehirlemelere neden olacağı uyarısını yaptı.

İl merkezi ile Göle ilçesinde son günlerde deli bat bat otu zehirlenmesi nedeniyle 7 kişinin hastanelere baş vurduğu öğrenildi.