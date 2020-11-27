Son dakika: Ardahan'daki kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika: Ardahan'daki kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
27.11.2020 10:33
Son dakika haberi... Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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