Arılar, iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Vahdet AYAZİSTANBUL, (DHA)- İnsanoğlunun doğada yaşamını devam ettirebilmesi için önemli rol oynayan arıların nesli, 1800'lü yıllarda başlayan iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle tehdit altında. Dünyadaki meyve ve sebzelerin dörtte üçünün insan tüketimine hazır hale gelmesi ve olgunlaşması sadece polenleşme (tozlayıcı) ile mümkün. Arıların neslinin tükenmesi durumunda ise bu besinlerin büyük oranda yok olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da insanoğlu için ciddi tehlike ortaya çıkarıyor.

Arıların insan hayatı üzerindeki önemi konusunda çok sayıda akademik makale yazıldı ve çalışmalar yapıldı. İngiltere merkezli Acclimatise adlı kuruluşta yayımlanan makaleye göre, nesillerinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan arılar için önlemler alınsa da iklim değişikliği ve küresel ısınma bu süreci hızlandırıyor. Arılar ve diğer polenleyicilerin sayısı dünyanın birçok yerinde ciddi miktarda azalma gösteriyor. Son paylaşılan verilere göre bu azalma oranı yılda yüzde 30'a kadar çıkıyor. Bu eğilim devam ederse, meyve ve sebzelerin maliyeti önemli ölçüde artabilir ve besleyici mahsullerin yerini pirinç, mısır ve patates gibi temel mahsuller alabilir. Bu da insanoğlu için dengesiz bir beslenmeye ve dünyadaki gıda miktarının ciddi oranda azalmasına neden olabilir.

ARILARIN YAŞAM ALANLARI DARALIYOR

Küresel sıcaklıklar yükseldikçe, Kuzey Amerika ve Avrupa'da bal arılarının yaşayabilecekleri alanlar küçülüyor. Güneydeki yaşam alanlarının çoğunda arılar yüksek sıcaklıktan ölürken; kuzeydeki yaşam alanlarının çoğunda hareketsiz kalıyor. Hem arılar hem de bitkiler, baharın ne zaman ortaya çıktığını bildirmek için kar erimesi veya hava sıcaklığı gibi belirli hava durumu ipuçlarına odaklanır. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak hava düzenleri ve sıcaklıklar normallerin ötesine geçtiğinde, bitkiler ve arılar uyumsuz hale gelebiliyor.

ARILAR CİDDİ HASTALIK RİSKİ ALTINDA

Arılar, bazı akarlara ve bağırsak parazitlerine karşı son derece hassastır ve bu parazitler, ısınan hava koşulları nedeniyle giderek artmaktadır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha yüksek sıcaklıklar ve daha sık görülen ısı dalgalarının gelecekte bu sorunları şiddetlendirmesi muhtemel. Bu da arıların neslinin tükenmesine ve tüm kovanların yok olmasına neden olabilir.