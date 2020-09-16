Son Dakika: Arızalan aracı polis ekipleri tamir etti - Son Dakika

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde arızalanan bir aracın yardımına uygulama yapan polis ekipleri yetişti.

Tatil için gittiği Sinop'tan Trabzon'a dönüş yolunda Okan İsmailoğlu'nun kullandığı araç Beşikdüzü ilçesinde arızalandı. Gece saatlerinde arızalanan aracını tamir ettirmek için motor ustası bulamayan İsmailoğlu, uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi. Yolda kalan İsmailoğlu'na yardım için aracın yanına giden polis ekiplerinin motor kaputunu açarak aracın arızasını gidermeye çalıştı. Özel hareket polisinin ışık tuttuğu trafik polislerinin ise motorunun arızasını gidermeye çalıştığı anları kayda alan İsmailoğlu, kısa sürede polis ekiplerinin müdahalesiyle aracını çalıştırdı. İsmailoğlu, o anları sosyal medyadan paylaşarak polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri kentte arıza yapan araç sürücülerine yardım ediyor. Trafik akışını kontrol etmek ve tehlikenin önüne geçmek için arıza yapan araçları uygun bir yere kadar iten polis ekiplerine çekilen cep telefonu görüntüleri ilgi görüyor. - TRABZON