Son dakika: Arjantin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

Son dakika: Arjantin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

07.01.2021 19:05
Son dakika: Arjantin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi, System.String[]

Son dakika haber: BUENOS Arjantin'de yaz mevsiminin başlaması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artış gösterince, 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

BUENOS Arjantin'de yaz mevsiminin başlaması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artış gösterince, 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kabine Şefi Santiago Cafiero, Devlet Başkanı Alberto Fernanez'in dün eyalet valileriyle yaptığı toplantıda, ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamak üzerine uzlaşma sağlandığını söyledi.

Cafiero, konuya ilişkin kararnamenin yazım aşamasında olduğunu ve yarına kadar tamamlanarak yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kararnameyle sokağa çıkma kısıtlaması, ülke çapında 23.00 ila 06.00 saatleri arasında uygulanacak.

Uzmanlar, salgının başladığından itibaren 2020 senesinin çoğunu karantinada geçiren Arjantin halkının, tatil döneminin de başlamasıyla virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemlere uymamasından endişe ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle ülkenin sahil kesiminde artan insan kalabalığı ile orta yaşlı kesimin kaçak partiler düzenlemesi ve sosyal mesafe kuralı gibi önlemlere uymaması, vaka sayılarının artmasına neden olmuştu.

Son bir ayda, günlük Kovid-19 vakalarının, Buenos Aires Özerk Şehri ve çevresinde yüzde 190, nüfusu 16 milyonu aşan ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi Buenos Aires eyaletinde de yüzde 120 arttığı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 43 bin 976 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 virüsü, bugüne kadar 1 milyon 676 bin 171 kişide görüldü.

Arjantin, Santiago, Kabine, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Arjantin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi Kadıköy'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu, nefis bir şutla F.Bahçe'yi öne geçirdi ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı
Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu         
19:10
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu         
18:57
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet         
18:11
Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı         
17:57
İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a "haydut" yakıştırması         
17:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler         
14:58
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 19:30:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Arjantin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei