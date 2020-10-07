Son dakika haber... Arkadaşı tarafından vurulan Vedat, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te yardım etmek için gittiği fıstık arazisinde, arkadaşı Uğur G., tarafından iddiaya göre yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak yaralanan Vedat Caner (22), 24 günlük yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te yardım etmek için gittiği fıstık arazisinde, arkadaşı Uğur G., tarafından iddiaya göre yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak yaralanan Vedat Caner (22), 24 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, 13 Ağustos günü Olay, 13 Ağustos günü Nizip ilçesinin Dutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Caner iddiaya göre, arkadaşı Uğur G.'nin fıstık arazisine yardım etmek için gitti. Uğur G., taşların üzerindeki şişelere ateş ederken, Caner'den şişeleri düzeltmesini istedi. Şişeleri düzeltemeye giden Vedat Caner, arkadaşı Uğur G. tarafından iddiaya göre yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Vedat Caner, Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Caner, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Caner'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Uğur G., ise sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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