Son dakika! Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı - Son Dakika
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Son dakika! Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı

13.04.2022 12:24

Son dakika 3. sayfa haberine göre Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladıANTALYA Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis uygulama noktasında alkol kontrolüne giren sürücüyü kurtarmak isteyen arkadaşı, önce bıçakla kendini yaralayıp polisleri tehdit etti ardından...

Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı

ANTALYA Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis uygulama noktasında alkol kontrolüne giren sürücüyü kurtarmak isteyen arkadaşı, önce bıçakla kendini yaralayıp polisleri tehdit etti ardından gözaltına alınmak isterken polis memurunu yaraladı. Şüpheli, polise mukavemet ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapılan polis ekipleri, durdurdukları 07 AVG 717 plakalı aracın sürücüsünden ehliyet ve ruhsat istedi. Alzheimer ve kanser olduğunu söyleyerek polislere kimliğini vermek istemeyen sürücü, polisler tarafından ikna edildi. Hakan G. ismi yazan ehliyeti veren sürücünün kimliği ile ehliyeti arasında uyumsuzluk gören trafik polis ekipleri, yanlarından yaya olarak uzaklaşmaya çalışan sürücüyü durdurdu. Kimliği T.T.T. olduğu belirlenen sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 132 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bu sırada otomobilin yolcu koltuğunda oturan M.G. belinden çıkardığı bıçakla polis memurlarının üzerine yürüyerek tehdit etti. Polis memurları biber gazı kullanarak kendine de zarar veren şahsın bıçağını bırakmasını sağladı. Bu sırada kaçmaya çalışan T.T.T. yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.G. ekip otosuna bindirileceği sırada çıkan arbedede Barış A. Trafik polisi yaraladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. polise mukavemet ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, T.T.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı
Son dakika! Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı
Son dakika! Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı

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Muratpaşa, Antalya, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti: Önce kendini sonra polisi yaraladı - Son Dakika
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