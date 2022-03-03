Son dakika... Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı

03.03.2022 13:31
Son dakika... Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'de, evine gittiği arkadaşı Tolga Görez'i çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdükten sonra onun kardeşi Ferdi Görez'i arayıp ağabeyini vurduğunu haber veren Ufuk İ. tutuklandı.

KOCAELİ'de, evine gittiği arkadaşı Tolga Görez'i çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdükten sonra onun kardeşi Ferdi Görez'i arayıp ağabeyini vurduğunu haber veren Ufuk İ. tutuklandı.

Olay önceki gece Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tolga Görez ile evine gelen arkadaşı Ufuk İ. arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ufuk İ., Tolga Görez'i tabancayla vurdu. Evden çıkıp kaçan Ufuk İ., Görez'in kardeşi Ferdi Görez'i arayıp, "Ağabeyini vurdum, haberin olsun" dedi. Eve gelen Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Tolga Görez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ufuk İ., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ufuk İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika... Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı
Son dakika... Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı
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Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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