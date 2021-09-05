Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan 28 yaşındaki kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür arkadaşının evinde kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle'nin (28) odasında hareketsiz şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Karagülle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Karagülle'nin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından halası ve babası tarafından toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürüldü. - ANTALYA